Глава МИД Германии приехала на линию фронта на Донбассе

Анналена Бербок посетила линию соприкосновения на Донбассе. Источник: dpa

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которая второй день находится в Украине с рабочим визитом, посетила 8 февраля поселок Широкино в Донецкой области, по которому проходит линия фронта между украинской армией и боевиками группировки «ДНР». Об этом передает Spiegel.



Бербок прибыла в Широкино на бронетранспортере, защищенная каской и пуленепробиваемым жилетом. На линии фронта она провела около 40 минут, попросив рассказать командира ВСУ о текущей военной обстановке.



Глава немецкого МИД отметила, что испытала «очень угнетающие чувства» от полуразрушенного войной поселка.



«Это место — свидетельство того, что у нас идет война в центре Европы», — сказала она.

7 февраля Бербок провела переговоры с украинским коллегой Дмитрией Кулебой. Кулеба по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок сообщил, что Украина и ФРГ нашли точки соприкосновения в вопросе поддержки Киева в сфере обороны. «Думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства», — сказал он.



Правительство ФРГ неоднократно отвергало просьбы Киева о поставках оборонительного вооружения, аргументируя это опасениями привести к большей эскалации ситуации.