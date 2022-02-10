Зеленский не видит в скоплении войск РФ у границы опасности для бизнеса в Украине

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации, во время которой рассказал о шагах власти по поддержке экономики Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Отмечается, что Зеленский проинформировал присутствующих о ситуации в сфере безопасности внутри государства и у его границ, «потому что этот вопрос волнует представителей и отечественного, и иностранного бизнеса».



По словам главы государства, в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать.



«Мы считаем, что скопление войск у границ — это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков — риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков, и как мы на них реагируем», — заявил президент.



Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий.



«Главная задача президента и правительства страны — бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику», — считает Зеленский.



В целях обеспечения стабильности экономики и национальной валюты украинские власти провели ряд переговоров с международными партнерами для получения финансовой поддержки. Как результат – выделение макрофинансовой помощи от ЕС и ряда стран, что также явилось положительным сигналом для бизнеса.



В свою очередь исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко поблагодарила за то, что власти продолжают соблюдать обещания относительно регулярных контактов с представителями бизнеса. Она отметила важность завершения ряда реформ, в частности судебной, а также борьбы с контрабандой. Кроме того, Деревянко выразила поддержку шагам властей, направленным на вывод бизнеса из тени и урегулирование вопроса электронной коммерции.



Участники встречи обсудили ряд важных вопросов жизнедеятельности страны и, в частности, сферы бизнеса, отмечается в сообщении.

В конце января Зеленский заявил, что сообщения о нападении на Украину приводят к экономической панике и оттоку инвестиций. По его словам, инвесторы вывели из Украины 12,5 миллиардов долларов.