Зеленский: Информация о войне повлекла отток инвестиций из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения о нападении на страну приводят к экономической панике и оттоку инвестиций. Об этом он сказал на пресс-конференции для иностранных медиа в пятницу.



Президент отметил, что сейчас многие лидеры государств «говорят уже не дипломатическим языком, а просто, что завтра будет война».



«Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Сколько это стоит нашему государству? Приведу пример, сколько нам это стоит. У нас рекордное ВВП в прошлом году, оно увеличилось. У нас за короткое время было около 6,5 миллиардов новых инвестиций в 2021 году. Но после начала, я считаю, другого информационного поля 12,5 миллиардов денег вывели из Украины», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что в Украине были самые большие резервы за последние 10 лет, но теперь из госрезервов приходится стабилизировать национальную валюту.



«Наше государство самостоятельно не может справиться с такими вызовами. Поэтому это очень дорого стоит для Украины», — сказал Зеленский.



Он добавил, что Украина благодарна за любую поддержку, но «разная информация из разных источников не может запутывать наше государство, потому что начинается экономическая паника».



«Нам нужно единство нашего народа. Народ должен быть уверен в своей армии, в своем президенте. Он должен доверять своей власти и своим спецслужбам», — подчеркнул глава государства.

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