Греция сокращает посольство в Киеве, но усиливает консульство в Мариуполе

Министерство иностранных дел Греции сокращает штат посольства в Киеве до минимума, но усиливает персонал генконсульства в Мариуполе. Кроме того, ведомство обратилось с призывом к своим гражданам, чтобы те немедленно покинули Украину.



Об этом идет речь в заявлении МИД Греции.



Сегодня прошло совещание под руководством министра Никоса Дендиаса с участием министров обороны и образования.



«Министерство иностранных дел категорически не рекомендует ездить в Украину и в то же время рекомендует находящимся в стране гражданам Греции немедленно ее покинуть» — отмечается в сообщении.



Тем гражданам Греции, которые еще находятся на территории Украины, рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве.



«Штат посольства Киева сократился до необходимого. В то же время будет усилен штат генерального консульства в Мариуполе», — подчеркнули в МИД Греции.

Государственный департамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, выехать из посольства США в Киеве. Учреждение также приостанавливает предоставление консульских услуг.



Германия сократит численность дипломатов в посольстве в Киеве, а также переместит Генеральное консульство из Днепра во Львов.