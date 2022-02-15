Новые медиапотери «ДНР»: «Первый республиканский телеканал» удален из YouTube

Подконтрольный группировке «ДНР» телеканал «Первый республиканский» удален с видеохостинга YouTube.



С сегодняшнего утра канал больше не отображаются при поиске в YouTube. При заходе по ссылке отображается сообщение, что «эта учетная запись заблокирована из-за нарушений правил сообщества YouTube».

4 февраля YouTube уже заблокировал несколько каналов «ДНР» и «ЛНР». В частности, были удалены каналы «министерства информации ДНР», «ГТРК ЛНР», «Луганский информационный центр» и «народных милиций».



В открытом доступе в YouTube остаются сепаратистские телеканалы «Юнион» и «Оплот».



«Первый республиканский телеканал» был запущен «ДНР» на базе захваченного весной 2014 года «27 канала» — украинского государственного областного телеканала. На неподконтрольной Украине территории «Первый республиканский» вещает с помощью цифрового и аналогового сигналов, а также в кабельных сетях.