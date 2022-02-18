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Данилов вместе с министрами и депутатами посетит линию фронта

18 февраля 2022, 21:15

Данилов вместе с министрами и депутатами посетит линию фронта

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности Алексею Данилову совместно с министрами и представителями Верховной Рады посетить фронт и пострадавшие от обстрелов населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Об этом Данилов сообщил на брифинге в пятницу вечером.

«Президент Украины принял решение: завтра (19 февраля) на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, оправляется часть министров, я отправляюсь по поручению президента также завтра на фронт. И завтра на фронте будем в тех городах, которые пострадали непосредственно, где пострадала наша инфраструктура», — сказал Данилов.

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