Данилов вместе с министрами и депутатами посетит линию фронта

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности Алексею Данилову совместно с министрами и представителями Верховной Рады посетить фронт и пострадавшие от обстрелов населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Об этом Данилов сообщил на брифинге в пятницу вечером.



«Президент Украины принял решение: завтра (19 февраля) на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, оправляется часть министров, я отправляюсь по поручению президента также завтра на фронт. И завтра на фронте будем в тех городах, которые пострадали непосредственно, где пострадала наша инфраструктура», — сказал Данилов.