В Донецке прогремел взрыв в Ленинском районе

Взрыв в Донецке 20 февраля. Фото из соцсетей

Мощный взрыв прогремел сегодня днем в Ленинском районе Донецка поблизости водохранилища Донецкое море.



Взрыв произошел около часа дня по местному времени (12:00 по киевскому времени), сообщили «Новостям Донбасса» местные жители.



«Бахнуло так, что чуть стекла не вылетели», — рассказал НД житель Ленинского района.



Кроме того, фотографии столба дыма после взрыва были опубликованы в соцсетях.



Взрыв был хорошо слышен в микрорайонах «Широкий», «Мирный» и на Боссе.



Других подробностей на данный момент нет.