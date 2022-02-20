В Донецке прогремел взрыв в Ленинском районе

Мощный взрыв прогремел сегодня днем в Ленинском районе Донецка поблизости водохранилища Донецкое море.
Взрыв произошел около часа дня по местному времени (12:00 по киевскому времени), сообщили «Новостям Донбасса» местные жители.
«Бахнуло так, что чуть стекла не вылетели», — рассказал НД житель Ленинского района.
Кроме того, фотографии столба дыма после взрыва были опубликованы в соцсетях.
Взрыв был хорошо слышен в микрорайонах «Широкий», «Мирный» и на Боссе.
Других подробностей на данный момент нет.