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Город Счастье обесточен, жители оказались без тепла и водоснабжения

21 февраля 2022, 15:07

Город Счастье обесточен, жители оказались без тепла и водоснабжения

Город Счастье Луганской области остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения в результате остановки работы расположенной в городе Луганской теплоэлектростанции и обстрела участка теплосети. Об етом сообщает Луганская областная госудасртвенная администрация.

Там уточнили, что сегодня в результате обстрелов повреждены три линии электропередач 110 кВ и 220 кВ Луганской ТЭС. Из-за этого город обесточен, жители оказались без водоснабжения.

Также поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что повлекло за собой остановку подачи тепла.

Кроме того, на территории Луганской ТЭС произошел взрыв на складе мазута с последующим возгоранием.

Обстрелы продолжаются, поэтому нет возможности оценить точные повреждения и провести ремонтные работы.
Силы ГСЧС сосредоточены в Новоайдаре и готовы начать работы после установления «тишины».

По состоянию на 13:10 отключен от сети единственный работающий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска.

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