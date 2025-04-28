В Киеве число жертв российской атаки 24 апреля выросло до 13

Работа спасателей. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве возросло количество жертв массированной российской атаки 24 апреля. По данным Киевской городской военной администрации, в больнице от полученных ожогов скончался 45-летний мужчина. Об этом сообщает «РБК-Украина».



У погибшего остались несовершеннолетняя дочь и 6-летний приемный внук. Их дом был полностью разрушен в результате обстрела. Таким образом, общее количество погибших в результате атаки достигло 13 человек.

Напомним, 24 апреля 2025 года Россия нанесла массированную комбинированную атаку по Киеву.