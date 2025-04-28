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Российский пилот пытался перехватить бомбер ВСУ, но тот был сбит неизвестным боеприпасом

28 апреля 2025, 14:20

Российский пилот пытался перехватить бомбер ВСУ, но тот был сбит неизвестным боеприпасом

Попытка перехвата дрона ВСУ. Фото: кадр из видео Попытка перехвата дрона ВСУ. Фото: кадр из видео

Российский пилот опубликовал видео, на котором он пытался перехватить украинский беспилотник-бомбер, но дрон ВСУ был сбит раньше. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.



На кадрах видно, как к украинскому дрону направляется удлинитель с целью зацепить его и перехватить.

Однако за секунду до контакта в украинский БпЛА попадает неизвестный боеприпас, полностью уничтожая аппарат.

«Меня заинтересовал вопрос: чем сбили наш бомбер», — отметил Бескрестнов.

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