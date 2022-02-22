В Счастье обстрелом поврежден многоэтажный дом

На Донбассе боевики продолжают обстреливать населенные пункты. В городе Счастье Луганской области снаряд попал в жилой дом.



Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.



«Боевики попали в жилой дом в Счастье. В течение суток обстрелы не утихают. По адресу Донецка, 20 — попадания, жертв нет», — уточнил он.

По словам главы ОГА, спецслужбы ждут, когда в городе утихнут обстрелы, после чего они обследуют дом и эвакуируют жильцов.

Луганская региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям предложила признать обстрел города Счастье и повреждения Луганской ТЭС чрезвычайной ситуацией государственного уровня.



Город Счастье Луганской области остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения в результате остановки работы расположенной в городе Луганской теплоэлектростанции и обстрела участка теплосети.