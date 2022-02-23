МИД Украины рекомендует украинцам немедленно выехать из России

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Россию. Украинцам, которые уже находятся на территории РФ, рекомендуется немедленно выехать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Такое решение там объяснили «усилением российской агрессии против Украины, что может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации».



«Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации», — отметили в пресс-службе министерства.



В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Накануне МИД России объявил об эвакуации своих дипломатов из Украины для «защищиты их жизни и безопасности».