Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины

Россия эвакуирует персонал своего посольства и консульств в Украине из-за опасений, связанных с реакцией на признание Москвой группировок «ДНР» и «ЛНР».



Российский МИД вспомнил о случаях нападений на посольство России в Киеве и генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове, «провокации» в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, в результате чего был «нанесен вред здоровью его руководителю, а также причинен ущерб имуществу Центра», в адрес российских дипломатов поступали угрозы, совершались поджоги их автотранспорта.



«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в заявлении МИД РФ.

22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.



Путин констатировал выход России из Минских договоренностей и тот факт, что теперь такого формата переговоров не существует.