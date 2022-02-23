В Станице Луганской из-за обстрела загорелся жилой дом

Пожар в жилом доме в Станице Луганской. Фото: ГСЧС Украины

В результате обстрела в Станице Луганской загорелся жилой дом. Пострадавших среди мирного населения нет, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.



«В 17:48 поступило сообщение о возгорании жилого дома в результате обстрела в Станице Луганской по ул. Ватутина, 98. На место пожара было направлено 2 единицы техники и 8 человек личного состава ГСЧС», — говорится в сообщении.

На месте спасатели установили, что горит жилой дом на площади 80 кв. м.



«Идет ликвидация пожара. Жертв среди мирного населения нет», — уточнили в ГСЧС.