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В Станице Луганской из-за обстрела загорелся жилой дом

23 февраля 2022, 19:32

В Станице Луганской из-за обстрела загорелся жилой дом

Пожар в жилом доме в Станице Луганской. Фото: ГСЧС Украины Пожар в жилом доме в Станице Луганской. Фото: ГСЧС Украины

В результате обстрела в Станице Луганской загорелся жилой дом. Пострадавших среди мирного населения нет, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 17:48 поступило сообщение о возгорании жилого дома в результате обстрела в Станице Луганской по ул. Ватутина, 98. На место пожара было направлено 2 единицы техники и 8 человек личного состава ГСЧС», — говорится в сообщении.

На месте спасатели установили, что горит жилой дом на площади 80 кв. м.

«Идет ликвидация пожара. Жертв среди мирного населения нет», — уточнили в ГСЧС.

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