Президент Украины призывает мировых лидеров помочь в борьбе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и мировым лидерам с призывом помочь Украине побороть российское вторжение.



«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», - сказал Зеленский в своем видеообращении.



«Если вы, уважаемые европейские лидеры, уважаемые мировые лидеры, лидеры свободного мира нам сегодня не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война постучится в вашу дверь», — подчеркнул Зеленский.



Он сообщил, что в течение дня провел переговоры с лидерами Великобритании, США, Турции, Польши, Швеции, ЕС, Швеции, Франции, Германии, Австрии и других стран.