В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
17 декабря 2025, 17:03

В оккупированном Луганске объявили о запуске масштабной программы сноса «аварийного» жилья. Об этом заявляют представители группировки «ЛНР». Речь идет о многоквартирных домах, которые назначенные Кремлем чиновники признают непригодными для проживания.

Согласно заявленным планам, предполагается снести как минимум 36 объектов и возвести на их месте новые многоэтажные дома. Однако конкретные адреса будущих сносов не называются. Это подтверждают и обсуждения в местных пабликах, где жители задаются вопросом: «Можно ли где-то узнать, какие именно дома пойдут под снос?»

Оккупационные чиновники утверждают, что переселение коснется примерно 500 жителей Луганска. При этом куда именно их переселят — неизвестно. Возможные варианты звучат расплывчато: квартиры в новостройках, жилье на вторичном рынке или денежная компенсация. Ни механизмов, ни сроков так называемые «власти» не раскрывают.

Опыт Мариуполя усиливает тревогу местных жителей: там люди из снесенных домов нередко оставались без реального жилья, а места в новых ипотечных жилых комплексах для них не находилось. Формально проект включен в «программу развития территорий», которую группировка ЛНР пытается реализовать совместно с Россией.

Но на практике у луганчан все больше сомнений в том, как именно это будет работать. В официальных комментариях подчеркивается, что новые жилые комплексы строятся, а квартиры в них предлагается покупать в ипотеку. При этом важно отметить: все это происходит не на территории России, а на украинской земле, оккупированной российскими войсками и прокремлевскими структурами.

По мнению наблюдателей, группировка ЛНР использует условия войны для реализации собственных схем переселения и перераспределения жилья, не предоставляя реальных гарантий местным жителям. Показательно и то, что расселение, по сообщениям так называемого «Минстроя» ЛНР, должно было начаться уже в текущем году. Однако год подходит к концу, а заявленный процесс фактически так и не стартовал.

Подробнее — в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Напомним, Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

