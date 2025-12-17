Удар под водой: как атака на «Варшавянку» бьет по пускам «Калибров»

В порту Новороссийска подводный беспилотник Службы безопасности Украины поразил российскую дизель-электрическую подлодку проекта «Варшавянка» — носитель крылатых ракет «Калибр». Это первый зафиксированный случай успешной атаки современного боевого подводного корабля с помощью подводного дрона.



Дрон преодолел боновые заграждения и ударил в кормовую часть — район рулей и винтов. Субмарина не затонула, однако получила критические повреждения и фактически обездвижена: ее удерживают на плаву экстренными работами, а буксировка грозит затоплением.



Стоимость такой лодки оценивается примерно в 400 млн долларов, при этом из-за санкций реальная цена восстановления или замены может быть выше. Украинская сторона опубликовала видео подводного взрыва у причала.



Речь идет о лодке класса Kilo (по классификации НАТО), считающейся одной из ключевых единиц Черноморского флота РФ. Эксперты отмечают, что удар снижает возможности России применять «Калибры» по украинским городам и вынуждает перераспределять силы на защиту баз.



Операцию Служба безопасности Украины проводила совместно с ВМС Украины. В Москве официально отрицают повреждение и публикуют «успокаивающие» кадры, однако в день атаки из Новороссийской бухты исчезла еще одна однотипная подлодка, что косвенно указывает на серьезность инцидента.



Ранее из-за угрозы ударов часть флота уже была выведена из Севастополя в Новороссийск, но и новая база не обеспечила полной защиты. По оценкам аналитиков, атака усиливает психологическое давление на российский флот и сокращает число доступных платформ для ракетных пусков, подтверждая рост эффективности украинских морских дронов.



Подробнее — в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»