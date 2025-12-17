Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия

Оккупанты используют железную дорогу в Донецкой области для транзита оружия. Фото: Википедия

Российские оккупанты транспортируют боеприпасы под видом поставок угля по маршруту Мариуполь-Волноваха. Этими действиями они подвергают опасности местное население. Об этом передает Волноваха.City.



Оккупационная власть сообщает об увеличении грузопотока через порт Мариуполя. При этом руководитель Центра Изучение оккупации и бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что захватчики используют железную дорогу для транзита оружия. В частности, было зафиксировано отправление эшелона из порта в направлении Волновахи, где среди угля были скрыты боеприпасы.



«Наши источники утверждают, что минимум два вагона загружали ящиками с военной маркировкой. Как от снарядов», — уточнил он.



Таким образом, россияне это делают специально, чтобы усложнить работу украинским военным и замаскировать поставки фронта.



Кроме того, в случае поражения или аварии (нередко встречающихся на изношенных путях) «уголь» может сдетонировать. Радиус поражения в таком случае значительно превышает пределы железнодорожной полосы.



Сейчас оккупированный город Волноваха является главным распределительным хабом оккупантов. Через железную дорогу и происходит снабжения снарядов для армии РФ.



Существует еще три станции, через которые происходи перевоз боеприпасов.



Станция Анадоль — «Буферная зона». В Анадоле оккупанты устраивают отстой военных эшелонов перед их отправлением на фронт. Здесь зафиксировано полное восстановление путей для транзита техники со стороны Донецка.



Станция Карань — «Восточные ворота». Аналитики подтверждают восстановление моста через реку Кальмиус и ветки в сторону села Гранитное. Это дает россиянам прямой выход на восток, к российской границе, минуя Донецк. Фактически через Карань россияне сократили путь доставки снарядов на 200–300 км.



Станция Кальчик — «Ресурсная база». Оккупанты активно используют карьеры возле Карани и Кальчика для вывоза щебня. Этот материал критически необходим для строительства новой железной дороги в сторону Крыма («Таврия-2»).



В сентябре партизанское движение «АТЕШ» заявило о диверсии на железной дороге вблизи Волновахи. Тогда партизаны сообщили о повреждении объекта, что временно нарушило график поставки боеприпасов и техники врага в Запорожском и Херсонском направлениях.



Ранее мы писали, что на территории России вспыхнули масштабные поджоги логистических объектов: движение сопротивления «Свобода России» уничтожило десятки локомотивов, задействованных в военных перевозках.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»