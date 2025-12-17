Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки

Оккупационная администрация в Донецке заявила о намерении расширять городскую застройку в направлении Марьинки. Об этом сообщает Центр изучения оккупации.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин на пресс-конференции сообщил, что в центральных районах Донецка больше не осталось свободных участков под строительство. По его словам, новые территории для застройки планируют выделять ближе к Марьинке, включая сам населенный пункт.



При этом Марьинка до полномасштабного вторжения была небольшим украинским городом с населением около 9—10 тысяч человек, и с 2014 года входила в линию обороны Украины. В ходе многолетних боевых действий, особенно интенсивных с 2022 года, город был полностью уничтожен. К концу 2023 года там практически не осталось уцелевших зданий — Марьинку неоднократно описывали как «призрачный» и фактически стертый с лица земли город.



Таким образом, планы новой застройки в этом направлении означают освоение территории украинского города, разрушенного в результате боевых действий, и попытку использовать его руины для расширения оккупированного Донецка.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»