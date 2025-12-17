В 14 километрах до фронта: семьи с детьми остаются в Таврическом

Всего в 14 километрах от линии фронта — Таврическая громада Запорожской области. Три села — Таврическое, Любимовка и Юрковка — регулярно подвергаются артобстрелам, ударам КАБами, FPV-дронами и дронами на оптоволокне. Несмотря на объявленную принудительную эвакуацию семей с детьми, в громаде остаются около 150 детей.



В самом Таврическом по-прежнему живут примерно 70 семей с детьми. Люди признаются: страшно, но покидать дома не хотят. Многие прожили здесь всю жизнь, держат хозяйство, прячутся в подвалах во время тревог и говорят, что «привыкли» к постоянной опасности.

Самые тяжелые обстрелы, по словам жителей, пришлись на начало полномасштабной войны. Прошлой зимой массированный удар авиабомбами повредил более 50 домов, около десяти человек получили ранения. В Юрковке, которая расположена еще ближе к фронту, спасатели вывезли всех детей.



В последний раз эвакуировали две многодетные семьи — с четырьмя и шестью детьми, включая приемных. На окраинах Таврического живут и семьи, которые ранее бежали из других прифронтовых населенных пунктов. Наталия с дочерьми выехала из Орехова, где их квартира разрушена.

Они выбрали жилье рядом с Таврическим из-за близости к дому и возможности жить бесплатно. Однако усиление обстрелов вызывает все больше тревоги. Только за ноябрь из прифронтовых районов Запорожской области эвакуировали более 1800 человек. Эвакуация продолжается ежедневно силами полиции, ГСЧС и волонтеров.



Подробнее — в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Напомним, в Донецкой области полицейские отбивают атаки дронов во время эвакуации.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»