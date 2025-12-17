Россия ищет наемников в Иране через листовки и мессенджеры

Россия начала скрытую вербовку наемников в Иране. Об этом сообщают Международный медиацентр противодействия дезинформации и проект Хочу жить. Речь идет не о публичной кампании: набор ведется через листовки, мессенджеры и посредников.



Объявления зафиксированы в нескольких городах Ирана, включая Тегеран. Соискателям предлагают вступить в российскую армию за деньги: бонус до 20 тысяч долларов за «регистрацию» и около 2 тысяч долларов в месяц. В отдельных случаях обещают от 3 до 5 тысяч долларов ежемесячно.



Для сравнения, средняя зарплата в Иране сейчас составляет 400—600 долларов — то есть доход предлагают в 5—7 раз выше среднего. Вербовка ссылается на канал в Telegram, созданный в ноябре 2025 года, где набор ведется на нескольких языках. Отдельно указано, что ищут мужчин 18—45 лет, а также женщин с медицинским образованием. Им обещают жилье и оплату дороги в Россию.



Эксперты отмечают, что Иран — удобная цель для такой схемы: жесткие санкции, инфляция свыше 40% и высокая безработица среди молодежи создают почву для финансового давления на уязвимые группы. Речь идет не о тысячах людей сразу, а о сотнях на первом этапе — по схожим моделям, которые Россия ранее тестировала в Сирии и странах Африки.

Подробности в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Напомним, фильм «2000 метров до Андреевки» попал в шортлист премии Оскар-2026.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»