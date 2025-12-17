33 сотрудницы McDonald’s в Украине добровольно вступили в ВСУ

McDonald’s на «Лукьяновской» возобновил работу после обстрела. Фото: Forbes.ua

Тридцать три сотрудницы McDonald’s Украина добровольно присоединились к Вооружённым силам Украины. Об этом сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Хандер на своей странице в социальной сети X.



По его словам, символом устойчивости бизнеса в условиях войны стал ресторан McDonald’s возле станции метро «Лукьяновская» в Киеве, который за время полномасштабного вторжения шесть раз подвергался ударам российских войск, но продолжает работать.



«Я сейчас нахожусь в McDonald’s возле станции метро "Лукьяновская". Этот ресторан шесть раз был атакован, но он открыт, обслуживает людей, создаёт рабочие места и движется вперёд», — отметил Хандер.

Интерьер McDonald’s на «Лукьяновской» в Киеве

С начала года McDonald’s Украина обслужила более 100 миллионов клиентов. При этом 33 сотрудницы компании в настоящее время проходят службу в рядах ВСУ.



Хандер подчеркнул, что украинцы продолжают демонстрировать исключительную стойкость, отказываясь прекращать жить, работать и строить будущее даже в условиях войны.



«Киев стоит. Украина стоит. А компании, которые остаются, инвестируют и поддерживают своих сотрудников, стоят вместе с Украиной. Вот как выглядит мужество в повседневной жизни», — добавил он.

I’m here at McDonald’s by the Lukianivska metro station in Kyiv.



This restaurant has been hit six times by Russian attacks.

And yet — it’s open. Serving people. Creating jobs. Moving forward.



So far this year, McDonald’s Ukraine has served over 100 million customers.



And 33 of… pic.twitter.com/8MDErkfWMt — Andy Hunder (@AndyHunder) December 17, 2025



По состоянию на начало 2025 года, более 70 000 женщин служат в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), из них более 48 000 являются непосредственно военнослужащими (а не работниками), и более 5 500 из них находятся на передовой.

Напомним, 13 февраля 2025 года ресторан McDonald’s у станции метро «Лукьяновская» возобновил работу после обстрела.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»