В полиции рассказали, как проходит эвакуация из Доброполья и есть ли в прифронтовом городе дети

Эвакуация в Донецкой области. Фото: полиция

Сейчас не так много заявок поступает на эвакуацию из города Доброполье. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, эвакуация из Доброполья проходит, как и везде – обстрелы, дроны.



«Каждая прифронтовая территория – это тяжело. Конечно, дронов много, они постоянно наносят удары. То есть каждый раз нужно и постоянно контролировать небо, и общаться с людьми. Однако не так много желающих выехать. Основная часть людей уже эвакуировалась. Когда россияне начали активно наносить удары по Доброполью, то, конечно, основная часть людей выехала. Сейчас заявок немного, но с каждым обстрелом они поступают», – рассказал Дяченко.



Спикер полиции Донетчины отметил, что в городе официально нет детей, а случаев возвращения семей с детьми в само Доброполье не фиксировали.



«Однако мы знаем, что есть такие случаи, когда семьи возвращаются на прифронтовые территории. Пытаемся это контролировать, работаем совместно с военными администрациями – городскими и областной, чтобы сделать невозможными такие случаи», – добавил он.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко