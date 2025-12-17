Российский БПЛА атаковал машину, которая ехала по улице в Константиновке: водитель погиб на месте

17 декабря российские захватчики FPV-дроном ударили по легковому автомобилю, который ехал по улице в городе Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Машина существенно повреждена. Водитель погиб – мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко