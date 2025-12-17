Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Спасатели эвакуировали жительницу прифронтовой Дружковки
17 декабря 2025, 16:16

Спасатели эвакуировали жительницу прифронтовой Дружковки

Эвакуация из Дружковки. Эвакуация из Дружковки.

Спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» вывезли жительницу прифронтовой Дружковки в более безопасный район, оказав ей необходимую помощь и обеспечив организованную эвакуацию. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

В ведомстве подчеркнули, что эвакуация остаётся одним из немногих способов сохранить жизнь в условиях постоянной угрозы обстрелов.

«Эвакуация — это реальная возможность спасти жизнь. В условиях непрекращающейся опасности промедление может стоить слишком дорого», — отмечают спасатели.

Сотрудники ГСЧС призвали жителей прифронтовых громад не игнорировать предупреждения и своевременно принимать решение об эвакуации.



Отмечается, что 15 декабря российские войска нанесли удары по Дружковке с применением авиабомб и беспилотников, что значительно ухудшило ситуацию с безопасностью в городе.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

