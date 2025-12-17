Спасатели эвакуировали жительницу прифронтовой Дружковки

Эвакуация из Дружковки.

Спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» вывезли жительницу прифронтовой Дружковки в более безопасный район, оказав ей необходимую помощь и обеспечив организованную эвакуацию. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.



В ведомстве подчеркнули, что эвакуация остаётся одним из немногих способов сохранить жизнь в условиях постоянной угрозы обстрелов.



«Эвакуация — это реальная возможность спасти жизнь. В условиях непрекращающейся опасности промедление может стоить слишком дорого», — отмечают спасатели.



Сотрудники ГСЧС призвали жителей прифронтовых громад не игнорировать предупреждения и своевременно принимать решение об эвакуации.







Отмечается, что 15 декабря российские войска нанесли удары по Дружковке с применением авиабомб и беспилотников, что значительно ухудшило ситуацию с безопасностью в городе.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»