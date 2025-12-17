В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах

Атака беспилотников на оккупированный Донецк. Кадр из видео

Вечером, 17 декабря, в оккупированном Донецке зафиксированы атаки беспилотников. Инциденты произошли в Петровском районе города.



По словам местных жителей, были слышны как минимум два взрыва, также сообщается о прилетах БПЛА. Детали и последствия уточняются.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что Россия продолжает использовать для ведения захватнической войны против Украины ее же ресурсы на оккупированных территориях. Об этом говорится в аналитическом отчете представленном Восточной правозащитной группой и Центром стратегических исследований.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»