В Новоподгородном взорвали дом с пехотой РФ — видео

Взрыв уничтожили здание с российской пехотой.

В селе Новоподгородное Днепропетровской области Силы обороны Украины уничтожили здание, в котором находилась российская пехота. Видео мощного взрыва появилось в украинских военных Telegram-каналах.



На опубликованных кадрах видно, как в застройке происходит масштабный подрыв: ударная волна и плотное облако дыма полностью уничтожают строение — после взрыва от него не остаётся уцелевших конструкций.



По предварительным данным, российские военные использовали дом как пункт временного сосредоточения перед дальнейшим передвижением. Украинские подразделения осуществили дистанционный подрыв, в результате которого живая сила противника была ликвидирована.

Російська піхота накопичилась у будинку для подальшого пересування. Не врахувала одного - дистанційного підриву неймовірної потужності!



Село Новопідгороднє Дніпропетровської області.https://t.co/lLiCYWm0fw pic.twitter.com/10NHg5HmXP — Сергій Нещадим (@nevedimka123) December 17, 2025



Отмечается, что операция была проведена с высокой точностью, что свидетельствует об эффективной работе разведки и инженерных подразделений Сил обороны.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»