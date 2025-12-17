Зеленский назначил главу Мариупольской городской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о новом кадровом назначении в Донецкой области. Согласно документу №148/2025-рп, Вадим Бойченко назначен начальником Мариупольской городской военной администрации Мариупольского района.



Распоряжение было принято 17 декабря 2025 года. Оно вступает в силу со дня подписания и определяет руководителя военной администрации города Мариуполя — ключевого органа управления на территории района в условиях военного положения.



Назначение закрепляет ответственность Вадима Бойченко за координацию работы местных структур, обеспечение жизнедеятельности громады и взаимодействие с центральными органами власти.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»