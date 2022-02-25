На Херсонщине уничтожен Андреевский мост. Враг ищет переправу через Днепр

В Херсонской области продолжаются активные бои. Андреевский мост был уничтожен, оккупанты предпринимают попытки переправиться через Днепр. Об этом сообщил советник президента Украины Алексей Арестович во время брифинга.



«Херсон — российские войска пытаются найти путь переправки через Днепр после того, был уничтожен Андреевский мост. Наши удерживают ситуацию на правом берегу, прорыва нет», — сказал он.

Ночью под Херсоном были тяжелые бои за Антоновский мост через Днепр. Об этом сообщает городской голова Херсона Игорь Колыхаев.



Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни, объекты социальной сферы, жилые дома.