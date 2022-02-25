Под Херсоном идут тяжелые бои за мост через Днепр – мэр

Ночью под Херсоном были тяжелые бои за Антоновский мост через Днепр. Об этом сообщает городской голова Херсона Игорь Колыхаев.

«Вы проснулись (из тех, кто спал) в Украине — и это на сегодня главная новость, учитывая то, что сейчас происходит в нашей стране.

Ночью были тяжёлые бои за Антоновский мост. Он до сих пор остаётся под нашим контролем.



Вчера под обстрел попал друг Херсона, меценат и волонтёр, депутат горсовета Юрий Рожков, который в этот момент помогал нашим военным. Состояние его тяжёлое. Параллельно депутаты горсовета организовывают помощь нашей теробороне — вещами, продуктами, медикаментами.



Коммунальный транспорт в город выпустили. Работает бесплатно. НО! ОГРОМНАЯ просьба: без крайней нужды на улицы не выходить и не выезжать. Оставайтесь дома!», — говорится в сообщении.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что наиболее проблемная ситуация на юге. По его словам, войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается пройти в сторону Мелитополя.



Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни, объекты социальной сферы, жилые дома.