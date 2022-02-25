Оккупанты заявили о взятии аэродрома в Гостомеле

Минобороны РФ заявило о захвате аэродрома в Гостомеле под Киевом и гибели более 200 украинских военнослужащих. Об этом передает «Медуза».



«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.



По его словам, российские войска блокировали Чернигов.



Спикер Минобороны Украины Вадим Денисенко сказал «Ґратам», что не может подтвердить эту информацию.



«Там идут бои. В данном случае бои идут два дня. Аэродром переходит из рук в руки. Сейчас идут бои», — сказал он.



Информацию о 200 погибших Денисенко назвал «абсолютным враньем» и «цифры в разы меньше».