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Оккупанты заявили о взятии аэродрома в Гостомеле

25 февраля 2022, 17:17

Оккупанты заявили о взятии аэродрома в Гостомеле

Минобороны РФ заявило о захвате аэродрома в Гостомеле под Киевом и гибели более 200 украинских военнослужащих. Об этом передает «Медуза».

«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска блокировали Чернигов.

Спикер Минобороны Украины Вадим Денисенко сказал «Ґратам», что не может подтвердить эту информацию.

«Там идут бои. В данном случае бои идут два дня. Аэродром переходит из рук в руки. Сейчас идут бои», — сказал он.

Информацию о 200 погибших Денисенко назвал «абсолютным враньем» и «цифры в разы меньше».

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