В Украине из-за боевых действий более 300 тысяч потребителей остались без энергоснабжения

В Украине из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставалось обесточенными (полностью или частично) 316 населенных пунктов и 332 тысячи потребителей. Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины.

Кроме того, на территории Житомирской, Ровенской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской области в связи с боевыми действиями остаются без газоснабжения 11 675 потребителей.

В Минэнерго отметили, что энергосистема Украины работает стабильно и имеет достаточно резервов энергоресурсов для обеспечения потребителей.

«Оперативно-выездные бригады продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы на местах и при первой возможности производят ремонт работы и подключения потребителей», — говорится в сообщении.