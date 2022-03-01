Оккупанты обстреляли воинскую часть на Одесщине и военный аэродром под Кропивницким

Российские оккупанты продолжают разрушать военные и инфраструктурные объекты. Сегодня, 1 марта, они нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка Одесской области, а вблизи города Кропивницкий под обстрел попал военный аэродром.



«Уважаемые измаильчане. В связи с ракетным ударом по воинской части в Лощиновке прошу Вас оставаться по возможности дома — до полного выяснения оперативной обстановки», — говорится в сообщении мэра города Измаила Андрея Абрамченко.



Информации о пострадавших от ракетного удара по воинской части в селе Лощиновке нет.



В Кропивницком сигнал воздушной тревоги прозвучал около 9:30. Глава Кировоградской ОГА Мария Черная сообщила, что российские войска обстреливают аэродром вблизи города.



"Аэродром Канатово под обстрелом! Не выходите из укрытий до сигнала "Отбой"!"- написала она.



Пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие в результате обстрела.