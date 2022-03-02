Путин никогда не завоюет души и сердца украинского народа - Байден

Весь мир восхищается храбростью и решительностью украинцев. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в своем ежегодном «Обращении к Конгрессу о положении дел в стране».



Он подчеркнул, что поддерживает украинский народ в борьбе с российскими оккупантами.



«6 дней назад президент России Владимир Путин хотел поколебать устои цивилизованного мира. Он думал, что мир прогнется под его требования. Но он просчитался. Он думал, что захватит Украину, и мир с этим согласится.



Но он встретил то, чего не ожидал: это украинский народ. Эта храбрость, решительность (украинского народа — прим. ред.) действительно вдохновляет мир. Пенсионеры, учителя превращаются в военных для того, чтобы защитить свое Отечество. И этим, как сказал Владимир Зеленский Европарламенту, «мы победим тьму». Путин, возможно, отправляет танки. Но он никогда не завоюет души и сердца украинского народа", — сказал президент.

Кроме того, он объявил, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.



«Путин сейчас изолирован от мира, больше, чем когда-либо», — отметил Байден.

Российские преступления в Украине растут с каждым часом, с новыми ударами по больницам, школам и жилым домам с гражданскими лицами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен Совету ООН по правам человека.