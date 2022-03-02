Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»

Альберт Зинченко управляет Станицей Луганской уже при «ЛНР». Фото: «ЛИЦ»

Специализированная прокуратура Объединенных сил начала расследование в отношении главы Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберта Зинченко и его двух заместителей по факту государственной измены.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«Установлено, что они умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой», — говорится в сообщении.



Перешедший на сторону группировки «ЛНР» глава администрации заявил, что жители поселка якобы «надеются на восстановление связи со столицей республики».



Также он отметил, что сейчас в поселке разбиты дороги, однако при этом работает больница и имеется запас топлива. Зинченко уверяет, что коммунальщики восстановили подачу электричества, воды и газа в поселке.



Кроме того, по его словам, за сутки есть четыре случая ранений, и один человек погиб при попытке поднять с земли боеприпас.