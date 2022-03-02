Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»

02 марта 2022, 17:52

Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»

Альберт Зинченко управляет Станицей Луганской уже при «ЛНР». Фото: «ЛИЦ» Альберт Зинченко управляет Станицей Луганской уже при «ЛНР». Фото: «ЛИЦ»

Специализированная прокуратура Объединенных сил начала расследование в отношении главы Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберта Зинченко и его двух заместителей по факту государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Установлено, что они умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой», — говорится в сообщении.

Перешедший на сторону группировки «ЛНР» глава администрации заявил, что жители поселка якобы «надеются на восстановление связи со столицей республики».

Также он отметил, что сейчас в поселке разбиты дороги, однако при этом работает больница и имеется запас топлива. Зинченко уверяет, что коммунальщики восстановили подачу электричества, воды и газа в поселке.

Кроме того, по его словам, за сутки есть четыре случая ранений, и один человек погиб при попытке поднять с земли боеприпас.

Читайте также:

Станицу Луганскую оккупировали российские войска 

Еще по теме

Места
Станица Луганская
Прочее
ЛНР госизмена

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
23:03
Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии
22:11
Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное
20:57
Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области
20:31
Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы
19:12
YouTube заблокировал канал главы «ДНР» Дениса Пушилина
18:37
Пушилин заявил, что предприятия «ДНР» обязаны отправить на мобилизацию 50% мужчин призывного возраста
17:20
«Не на этом этапе». Пушилин — о захвате всего Донбасса
16:21
Пушилин упростит получение «паспортов ДНР» россиянами
15:56
В РФ заявили, что из Донбасса эвакуировались более 96 тысяч человек
15:38
Признанием ОРДЛО Россия признала свое военное присутствие в Украине — Зеленский
все новости
19:56
Крым, «Л-ДНР», демилитаризация Украины: Лавров озвучил позиции России на переговорах
19:33
Россия планировала захватить Украину до 6 марта — штаб ООС
19:33
ООН приняла резолюцию по Украине: требует от РФ сложить оружие и вывести войска
18:51
Четверо человек погибли, 15 травмированы вследствие утреннего обстрела Харькова
18:30
Россияне вошли в Балаклею, мэр отказался сотрудничать с оккупантами
18:19
Российские войска обстреляли Авдеевку и Торецк из «Смерча»
18:14
В Мариуполе снаряд попал в школу и жилой дом
18:00
От обстрелов оккупантов погиб уже 21 ребенок
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
17:46
ЕС ввел санкции против белорусских военачальников
17:30
Атаковать тылы: У Зеленского призвали к тотальному сопротивлению оккупантам
16:53
На крымском направлении РФ использует мобилизованных из ОРДЛО
16:30
От ракетного удара по центру Харькова пострадали здания мэрии, Дворца труда и многоэтажки
16:05
«Феерическая история»: У Зеленского прокомментировали слухи о «Януковиче в Минске»
15:50
Подоляк считает, что РФ на днях может ввести военное положение
все новости
ВИДЕО
Зеленский обратился к гражданам России. Полный текст
24 февраля, 00:46
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция