Военный преступник: Российский бизнесмен пообещал миллион долларов за голову Путина

За арест или ликвидацию Владимира Путина, который совершил кровавое вторжение России в Украину, объявлена награда в сумме 1 миллион долларов. Об этом заявил российский бизнесмен Александр Конаныхин.



«Обещаю выплатить $1000,000 офицеру(ам), который, выполняя свой конституционный долг, арестовал(и) Путина как военного преступника по российским и международным законам», — написал бизнесмен на своей странице в Facebook.



«Путин не президент РФ, так как пришел к власти в результате спецоперации по взрыву многоквартирных домов в России, затем нарушил Конституцию, ликвидировав свободные выборы и убив оппонентов. Как этнический россиянин и гражданин России считаю своим моральным долгом облегчать денацификацию России. Продолжу помощь Украине в ее героических усилиях противостоять нападению путинской орды», — заявил Конаныхин.



Александр Конаныхин является одним из первых банкиров России постсоветского периода. В 1996 году по обвинению, сфабрикованному российскими властями, он попал в американскую тюрьму. Через год его оправдали и выпустили, а еще через некоторое время Конаныхину предоставили политическое убежище.