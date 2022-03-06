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В Мариуполе сегодня состоится вторая попытка эвакуации населения

06 марта 2022, 10:40

В Мариуполе сегодня состоится вторая попытка эвакуации населения

Сегодня, 6 марта, в Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

По информации координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.

С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь — Портовское — Мангуш — (в объезд Никольского) Республика — Розовка — Бильмак — Пологи — Орехов — Запорожье. Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

  • СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)
  • Драматический театр (Театральная площадь, 1)
  • Кальмиусская районная администрация — (пр. Металлургов, 193).

Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта — исключительно за автобусами. В голове колонны, как сообщается, будет обеспечено сопровождение Красного креста.

«Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения — берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается», — призвали власти.

Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.

Вчера эвакуации жителей Мариуполя так и не состоялась, из-за того, что российская сторона не придерживалась согласованного «режима тишины», продолжая обстрелы.

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