Вторая попытка эвакуации жителей Мариуполя провалилась из-за обстрелов со стороны россиян

Вторая попытка эвакуации мирных жителей Мариуполя снова закончилась обстрелами со стороны российских сил. Об этом сообщает полк «Азов», который обороняет город.

Там отметили, что повторилась вчерашняя ситуация, когда боевики открыли огонь, не обеспечив «режима тишины».

«Нужно понимать, что из-за убийства оккупационными войсками гражданских — гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает когда начинать варить и у кого», — подчеркивается в сообщении.

Бойцы полка «Азов», полиция и другие подразделения также информировали граждан об опасности таких дорожных коридоров. Силовики призвали граждан оставаться в укрытиях, пока не обеспечена полная тишина!

Отдельно бойцы «Азова» призвали всю Украину «сражаться за Мариуполь».