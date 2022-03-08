Российские военные обстреляли школу с переселенцами из Волновахи

Последствия удара

Российская ракета выбила окна и двери в здании школы, где находились люди, бежавшие от обстрелов из Волновахи. Взрыв произошел на школьном стадионе в селе Григоровка Васильковского района Днепропетровской области.



Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«В учебном заведении на тот момент находились более трех десятков беженцев», - рассказал Лукашук.



Он отметил, что люди не пострадали. Переселенцев перевезли в другое место, у них есть еда и они обеспечены всем необходимым.



По его словам, российские военные стреляют по жилым районам и мирным людям. Расстояние от стадиона, где раздался взрыв, до школы составляет всего 250 метров. Ракета прилетела со стороны Пологов на Запорожье.