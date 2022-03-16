Суд в Гааге рассмотрит вопрос о выплате Россией репараций Украине

Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о выплате Россией репараций за причиненный Украине ущерб. Об этом сообщила коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева корреспонденту Укринформа в Гааге.



«Суд признал наличие своей предварительной юрисдикции. Теперь мы переходим к рассмотрению дела по сути, и теперь суд будет определять, имеет ли он полную юрисдикцию рассматривать это дело. Затем перейдет к вопросам того, какую ответственность должна нести РФ. В первую очередь, речь идет об установлении фактов нарушения ею международного права, что является ключевым приоритетом министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. После этого суд перейдет к рассмотрению вопроса о репарациях. Речь идет о компенсациях за тот вред, как моральный, так и материальный, который был причинен народу Украины», - подчеркнула Золотарева.



Она отметила, что международным правом предусмотрены все механизмы взыскания средств в случае невыполнения одной из сторон решения судов.



«Но этот вопрос будет рассматриваться на более позднем этапе. Суд установит дальнейший ход рассмотрения дела в ближайшие дни, возможно, в течение недели, и тогда мы будем понимать, как будем двигаться дальше», - рассказала Золотарева.



Она также напомнила, что на третий день вторжения Украина направила иск против России в Международный суд ООН с требованием привлечь агрессора к ответственности за искажение понятия геноцида.



«Дело касается того, что Россия безосновательно обвинила Украину в совершении геноцида по отношению к жителям Донецкой и Луганской областей в том числе, которые находятся под российской оккупацией уже долгое время. Опираясь на это ложное, безосновательное утверждение, Россия совершила масштабную вооруженную агрессию против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский очень ясно сказал, что грозит России в случае невыполнения этого решения. И это продолжение ее полной изоляции. Сегодня произошла историческая победа Украины. Это не только историческая победа МИД и правительства Украины против России, это прежде всего победа международного права и международного правопорядка, поскольку Международный суд ООН приказал немедленно России прекратить всю ее так называемую военную операцию. Это победа каждого украинца, страдающего сейчас. Это победа каждого воина, защищающего нашу землю. И эта победа так же в честь тех украинцев, которые погибли за этот 21 день», - подчеркнула она.



Отметим, что Украина одержала полную победу в Международном суде ООН в деле против Российской Федерации. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину.



Суд признал свою юрисдикцию по делу о толковании Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. России отказано в закрытии дела, дело будет рассмотрено по существу.



Россия пыталась объяснить применение военной силы тем, что Украина якобы виновата в геноциде в Донецкой и Луганской областях. У суда нет никаких доказательств в подтверждение утверждений России о геноциде на территории Украины.