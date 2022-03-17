Зеленский в Бундестаге: Санкции Запада опоздали, чтобы остановить войну

Президент Владимир Зеленский, выступая в Бундестаге, заявил, что многие санкции против России опоздали, чтобы остановить войну. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«После того, как мы увидели, сколько связей ваших компаний остались в России, с государством, которое просто использует вас и ваши компании, чтобы финансировать войну. Вы снова со стеной, не берлинской, а стеной между свободой и неволей. Когда мы говорили вам, что Северный поток-2 – это оружие, это подготовка к большой войне, мы слышали в ответ, что это экономика, экономика, экономика…. Это был цемент для новой стены. Когда мы спрашивали, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, чтобы быть в безопасности, нам говорили, что такого решения на столе пока что нет», - сказал он.



Зеленский назвал торговые маршруты между европейскими странами и Россией – «колючей проволокой над новой стеной, которая разделяет Европу».



Он выразил благодарность тем, кто поддерживает Украину.



«Обычным немцам, которые искреннее помогают украинцам на вашей земле. Журналистам, которые делают свою работу честно, показывая все зло, которое Россия принесла нам. Благодарен тому немецкому бизнесу, который поставил мораль и человечность выше бухгалтерии. И благодарен политикам, которые пытаются сломать эту стену», - сказал он.



«Бывший актер, президент США сказал однажды в Берлине: Разрушьте эту стену! И я хочу сказать сегодня. Канцлер Шольц! Разрушьте эту стену. Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете! И чем ваши потомки будут гордиться», - сказал Зеленский.