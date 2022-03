Журналист сообщил о задержании замначальника Росгвардии. В Госдуме РФ отрицают

ФСБ России задержала заместителя начальника Росгвардии, генерала Романа Гаврилова. Об этом сообщил журналист-расследователь Гристо Грозев со ссылкой на источники.



«Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренних войск России, понесшего колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также раньше работал в ФСО — службе безопасности Путина», — написал он в Твиттер.



По словам одного источника, Гаврилова задержало Управление военной контрразведки ФСБ за «утечку военной информации, что привело к гибели людей» и за «растрату топлива».

The reason for the detention is unclear: per one source he was detained by FSB's military counter-intelligence department over "leaks of military info that led to loss of life", while two others say it was "wasteful squandering of fuel", ahem. pic.twitter.com/UynQuWv8sr