Семь гуманитарных коридоров согласованы на 20 марта. Какие города

Открытие 7 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях согласовано на 20 марта. Об этом сообщила глава минреинтеграции Ирины Верещук в видео-обращении.



Она рассказала, что в Донецкой области запланирована эвакуация жителей Мариуполя в Запорожье. Автобусы для эвакуации мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.



Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся до Мангуша.



В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев. Адреса для дозаправки: ул. Кабельщиков, 132а; ул. Мелитопольское шоссе, 87Б.



Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань.



Верещук также сообщила об эвакуации в Киевской области:

- из села Бобрик в Бровары;

- из села Тарасовка в Бровары;

- из города Бородянка в Белую Церковь.



Планируется также доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).



