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Семь гуманитарных коридоров согласованы на 20 марта. Какие города

Обновлено
20 марта 2022, 10:22

Семь гуманитарных коридоров согласованы на 20 марта. Какие города

Открытие 7 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях согласовано на 20 марта. Об этом сообщила глава минреинтеграции Ирины Верещук в видео-обращении.

Она рассказала, что в Донецкой области запланирована эвакуация жителей Мариуполя в Запорожье. Автобусы для эвакуации мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся до Мангуша.

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев. Адреса для дозаправки: ул. Кабельщиков, 132а; ул. Мелитопольское шоссе, 87Б.

Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань.

Верещук также сообщила об эвакуации в Киевской области:
- из села Бобрик в Бровары;
- из села Тарасовка в Бровары;
- из города Бородянка в Белую Церковь.

Планируется также доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).

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