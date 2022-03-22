Российские войска получили отпор на Донбассе — Генштаб ВСУ

Российские захватчики продолжали попытки продвинуться и закрепиться на Донецком и Луганском направлениях, но успеха не имели. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.



Украинские защитники отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава российских захватчиков составили около 300 человек.



Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер Раптор и комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.



Отмечается, что на временно оккупированных территориях Луганской области ввиду больших потерь в живой силе противник продолжает проводить мобилизацию граждан. Значительная часть местных жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей.



«Показательно то, что мобилизация проводится хаотично, люди которых мобилизуют распределяются не по специальностям, большинство из них не имеет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военной службы. С гражданами, имеющими российские паспорта подписываются контракты, у которых только паспорт псевдореспублики — оформляется как доброволец», — сказано в сообщении.