Подоляк: Россия начала «окапываться» вокруг украинских городов

Российская оккупационная армия концентрирует силы у крупных городов с целью создать в них гуманитарную катастрофу. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Происходит частичное окапывание россиян на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов - для создания в них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф», - написал Подоляк.



Он подчеркнул, что такая тактика имеет юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности.



Советник главы Офиса президента отметил, что это связано с попытками россиян перевести войну в Украине в частично затяжную фазу из-за высоких потерь и отсутствия значительного продвижения по всем направлениям.



«Именно эта потребность - сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90-95% мирного населения)», - отметил Подоляк.