Мэр Ирпеня заявил, что город освобожден от российских оккупантов

Город Ирпень освобожден от российских войск. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в своем видеообращении.



«У нас сегодня есть хорошие новости, освобожден город Ирпень. Сейчас идет зачистка», - сказал он.



Мэр поблагодарил ВСУ и правоохранителей за освобождение города.



В то же время он подчеркнул, что жителям города возвращаться в город еще нельзя, поскольку это опасно.



«Мы закрепляемся на наших рубежах, на новых, и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что наш город будут еще нападения, мы будем его охранять. Ирпень – это Украина», - подытожил он.