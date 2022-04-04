В Украине построят специальный лагерь для российских военнопленных

В Украине сейчас находятся около 600 военнопленных РФ. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«В соответствии с требованиями международного гуманитарного права для них в Украине должен быть построен специальный лагерь. Сегодня вместе с коллегами-министрами мы проводили совещание по этому вопросу», – цитирует Верещук пресс-служба министерства.



По ее словам, среди других вопросов, которые обсуждались на совещании, – как заставить Россию допустить Международный Комитет Красного креста к украинским военнопленным и освободить тех, кто находится в плену с 2014 года.



По словам Верещук, некоторые из таких военнопленных, включая женщин, находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC заявила, что в Украине заработали специальные лагеря для российских военнопленных.