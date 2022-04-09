Россия сменила командование своими войсками в Украине — ВВС

Россия сменила командующего своими войсками в Украине, теперь ими руководит генерал с большим опытом войны в Сирии Александр Дворников, передает BBC News со ссылкой на западного чиновника.



По его словам, войска РФ, вторгшиеся 24 февраля, были недостаточно скоординированы.



«Между этими командами действительно была плохая координация. У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится», — сказал чиновник.



При этом он отметил, что Россия стремится добиться определенного успеха в преддверии 9 мая, когда страна отмечает победу во Второй мировой войне. И РФ отправляет дополнительные силы в сторону Донбасса по частям, а не делает паузу, чтобы позволить войскам должным образом перегруппироваться.



«Существует противоречие между военной логикой правильной подготовки сил для активизации российской операции на Донбассе, потенциального использования более подходящей тактики и извлечения некоторых уроков из катастрофических операций», — сказал чиновник.



По его словам, у России чуть меньше 100 батальонных тактических групп, доступных для операций, после того, как они будут восстановлены после текущих перемещений, но «даже при численном преимуществе они сдерживаются меньшим количеством украинских подразделений, действующих гораздо умнее и внезапнее».



«Если Россия не сможет изменить свою тактику и гораздо эффективнее использовать все инструменты в своих интересах, то ей очень трудно будет достичь даже тех ограниченных целей, которые она установила, и, конечно, не в том темпе, на который, я думаю, она надеется», — сказал чиновник.