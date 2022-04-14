В России подтвердили, что крейсер «Москва» получил повреждения

Министерство обороны России подтвердило, что ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в Черном море. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает РИА Новости.



«В результате пожара на ракетном крейсере " Москва" сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения», - сказано в сообщении.



В министерстве сообщили, что экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются.



«Москва» - флагман Черноморского флота РФ, головной корабль проекта 1164 Атлант. Введен в эксплуатацию в 1983 году. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 Вулкан.



Россияне его использовали в 2008 году на территории Южной Осетии для «принуждения грузинских властей к миру», а с сентября 2015 года по январь 2016-го задействовали в Сирии.



Напомним, украинская сторона заявила, что ракетный крейсер «Москва» поражен ракетами «Нептун».