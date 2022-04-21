Россия попытается к 9 мая добиться успехов на Донбассе, – британская разведка

Российские войска стремятся до 9 мая добиться успехов в ходе наступления на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.



«Россия, вероятно, желает продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования Дня победы 9 мая. Это может повлиять на то, насколько быстро и энергично они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты», - сказано в сообщении.



По данным ведомства, в настоящее время российские силы продвигаются с плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.



Отмечается, что Россия стремится подавить и уничтожить средства ПВО Украины для того, чтобы обеспечить поддержку с воздуха своего наступления на Донбассе.